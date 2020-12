Caso Zaniolo, Falcao jr lo applaude con tanto di frecciata al padre

Nicolò Zaniolo ha ufficializzato il fidanzamento con la modella Madalina e anche la gravidanza della ex ragazza: “Sara me lo ha comunicato ma io sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Con questo spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me soltanto come calciatore”.

Parole che hanno colpito molto Giuseppe Falcao, figlio dell’ex Roma Paulo Roberto, che su Facebook ha scritto: “Ventuno anni, ma già più maturo di altri…”. Riferimento chiaro al padre, per via del mancato riconoscimento da parte del brasiliano giallorosso nei suoi confronti. Solo nel 2002, dopo una lunga battaglia legale, la Cassazione ha emesso la sentenza con cui ha decretato che Giuseppe – all’epoca 18enne – è figlio di Falcao e della mamma Flavia Frontoni.

OMNISPORT | 30-12-2020 23:25