Cassano controcorrente, bocciato Piatek

Ospite nello studio di Sky Sport 24 insieme alla moglie pallanuotista Carolina Marcialis – giocatrice del Rapallo e del Setterosa – e al presidente della Pro Recco Maurizio Felugo, Antonio Cassano parla soprattutto di pallanuoto (“uno sport meraviglioso”), ma stuzzicato dalla giornalista Sara Benci non si esime dal commentare l’attualità calcistica, a partire dal Milan, squadra nella quale ha militato nel corso della sua rocambolesca carriera.

PIATEK BOCCIATO. Da grande ex attaccante, a Cassano viene chiesto un giudizio su Krysztof Piatek, nuovo bomber del calcio italiano che sembra poter assicurare tanti gol al Milan anche in futuro. Per Fantantonio, però, Piatek non è poi un gran fenomeno… “Oggi vanno bene tutti gli attaccanti, fanno gol e vengono esaltati in maniera incredibile – spiega Cassano – . Escluso Cristiano Ronaldo, di quelli che sono in Italia non mi esalta nessuno. L’unico che mi piace davvero è Federico Chiesa, perché ha qualità e grande agonismo. Per il resto la serie A è un campionato mediocre con giocatori mediocri”. La Benci gli mostra poi un filmato in cui, all’epoca del Milan, era in campo insieme a Zlatan Ibrahimovic. “Chi preferisco tra lui e Ronaldo? Mi piace più Zlatan perché dà del tu alla palla, CR7 è un mostro fisicamente, spacca la porta e fa sempre gol. Ma Ibra abbina anche la giocata, la qualità”.

RINO E MAX. A proposito di ex compagni, Cassano difende invece il lavoro da tecnico di Rino Gattuso. “Non pensavo potesse far l’allenatore e farlo così bene, sta facendo dei veri miracoli con una squadra di medio valore”. In quanto ad allenatori, per Cassano sul migliore resta Max Allegri, con cui ha lavorato al Milan. “È geniale, ti fa lavorare poco ma poi lui lavora sulla testa. È unico per come gestisce le partite, nella sua praticità. Ora ha un mostro là davanti e allora sa che basta gettare avanti la palla. Non come certi altri che vogliono costruire da dietro pur avendo dei giocatori scarsi…”.

SPORTEVAI | 12-04-2019 16:16