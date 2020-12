Cassano fa infuriare tifosi Inter, polemica sul web

Ma siamo sicuri che Antonio Cassano sia ancora un interista sfegatato? La squadra del cuore di FantAntonio è sempre stata quella nerazzurra e da quand’era piccolo, non da quando ci ha giocato ma a giudicare dalle sue ultime esternazioni qualche dubbio può venire. Negli ultimi tempi Cassano sta massacrando Conte, ridimensionando Lukaku e ora arriva anche un’altra semi-bocciatura attraverso il consueto canale twitch con Vieri nella sua diretta di Natale.

Cassano ridimensiona Hakimi

Nel dibattito Cassano ha smentito seccamente l’amico Bobo, che si era detto convinto che l’esterno dell’Inter Achraf Hakimi attualmente fosse il miglior terzino destro al mondo: “Ma cosa stai dicendo?! Non dire ca…, su. C’è Alexander Arnold che è fuori dalla norma; poi, Carvajal: che fai, lo butti via?! E non scordiamoci di Cancelo…”

I tifosi dell’Inter attaccano Cassano

Parole che non sono piaciute alla maggioranza dei tifosi dell’Inter e sul web scoppia la polemica: “andare controcorrente sempre solo per suscitare eclatanza non dà necessariamente notorietà e simpatia, anzi”, oppure: “Cancelo vale una scarpa di Hakimi che ha 20 anni , ne parliamo tra 3 anni” e ancora: “Hakimi ha qualcosa in piu’…e ancora non ha dato tutto…”.

C’è chi scrive: “Dovete tenere presente le età, Hakimi è molto molto giovane, Cancelo è inferiore, crossa giusto meglio, tanti altri non citati a oggi sono superiori perchè complessivamente più completi. Il paragone andrà fatto tra qualche anno”. Un altro tifoso osserva: “Arnold è fuori categoria, ma gli altri due citati non sono certo superiori ad Hakimi, soprattutto Cancelo che si è rivelato un giocatore ridicolo”.

Qualcuno dà ragione a metà a Cassano: “Hakimi è un ottimo giocatore, fortissimo In proiezione al margine di miglioramento che ha rispetto alla giovane età, ma oggi non è neppure nella top 5 dei terzini più forti al mondo…..” e infine: “Si dimentica di Pavart che oggi è il terzino destro più forte. D’accordo sull’inglese del Liverpool mentre su Cancelo forte tecnicamente è un piccolo disastro in fase difensiva e disimpegno. Altro profilo di alte prospettive è Klostermann. Hakimi comunque molto forte e in Italia può migliorare molto in fase difensiva soprattutto se l’Inter giocasse con la difesa a quattro”.

SPORTEVAI | 26-12-2020 09:24