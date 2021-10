Cassano: "La Juve non può giocare così"

Antonio Cassano alla BoboTv si è espresso così dopo la vittoria della Juve contro il Chelsea: “La Juventus ha strameritato di vincere contro il Chelsea, poteva vincere anche 2-0 o 3-0. Fondamentale per il 99% della gente, ha stravinto meritando. Poi analizzo e lascia stare gli alibi che non aveva punte. Chiesa ha fatto una gara clamorosa”.

“Io non posso vedere una partita di 95′ così. Tutta la partita a difendere, per me così non va. La Juventus ha un tipo di status guadagnatosi in questi anni e non può fare queste partite. Ha giocato in contropiede, una gara difensiva: io non posso pensare che la Juventus possa giocare così”, ha ripetuto l’ex attaccante barese, da sempre molto critico nei confronti di Allegri.

OMNISPORT | 01-10-2021 22:31