Cassano spara sull'interista, la rabbia dei tifosi nerazzurri

Quando parla Antonio Cassano, la polemica è sempre dietro l’angolo. Soprattutto se Fantantonio sceglie di giudicare i suoi ex colleghi calciatori e magari prendersela con qualcuno che, in questo momento, sta facendo benissimo sul rettangolo di gioco. È quanto accaduto con Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter protagonista di un grande avvio di stagione: l’ex Cagliari ha già firmato un gol e 5 assist nelle prime 6 giornate di Serie A, incidendo praticamente in ogni gara a favore dei nerazzurri.

Cassano attacca Barella

Il rendimento di Barella ha obbligato Cassano, che in passato l’aveva criticato, a rivedere quanto affermato su di lui, ma solo parzialmente. “Barella sta facendo non bene, ma benissimo – ha detto Fantantonio a Bobo Tv – però non cambio idea. È un buon giocatore, sta crescendo ma non ha nulla a che vedere con De Jong o Pedri del Barcellona”.

Parole che ovviamente hanno scatenato un putiferio tra i tifosi dell’Inter, pronti a ricordare come Barella, con la maglia della nazionale italiana, abbia dimostrato la scorsa estate di essere superiore ai giocatori citati da Cassano. “Ha ragione Cassano, Barella non ha niente a che vedere con gli altri. Lui è campione d’Europa, oltre che d’Italia”, il commento sarcastico di Mauro su Facebook.

Gli interisti si ribellano

Gaetano, invece, attacca direttamente Cassano: “Cassano è l’esempio lampante che aver fatto il calciatore e aver giocato in grandi squadre non significa essere esperti di calcio”. Sulla stessa lunghezza d’onda Simone: “A differenza tua Barella è un professionista serio e sempre e a 24 anni ha un palmares migliore del tuo”.

“Ma che dici Cassano? Sappi che proprio il Barcellona del tuo De Jong spenderebbe tanti milioni di Euro per accaparrarsi le prestazioni di Barella”, ricorda Luigi.

Francesco, infine, è disposto a “perdonare” Fantantonio: “Ha espresso il suo parere evidentemente gli piacciono più i centrocampisti tecnici, direi che Barella ha un giusto mix e comunque De Jong e pedri sono fortissimi… Io mi tengo Barella ovviamente”.

SPORTEVAI | 28-09-2021 11:59