25-01-2022 19:59

Non solo Spagna, Samu Castillejo potrebbe restare in Italia: secondo quanto riporta Sky, la Sampdoria sta trattando con il Milan l’acquisto dell’attaccante esterno spagnolo.

Castillejo, cercato anche in patria, non rientra più nel progetto di Stefano Pioli ed è stato inserito nella lista dei giocatori cedibili. Nell’ultima giornata di campionato non è stato convocato per scelta tecnica.

