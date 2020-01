Il Paris Saint Germain ha messo in lista acquisti Gaetano Castrovilli per la prossima stagione. Secondo Sky i campioni di Francia hanno chiesto lumi alla Fiorentina per il giovane centrocampista, che ha decisamente convinto anche fuori dall'Italia.

Leonardo, che lo segue con attenzione, farà un tentativo per il prossimo giugno.

SPORTAL.IT | 10-01-2020 22:12