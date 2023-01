Catanzaro-Crotone, il testa a testa continua: dietro c'è il vuoto

07-01-2023 22:09

È toccato al girone C far alzare il sipario sul 2023 della Serie C. La seconda giornata di ritorno del raggruppamento centro-meridionale ha visto l’ennesima affermazione del Catanzaro: la formazione di Vivarini, unica imbattuta in tutta Europa dopo il ko del Napoli contro l’Inter, ha infilato il terzo successo di fila, 18° in totale, dovendo però soffrire più del previsto contro il Taranto di Eziolino Capuano, superato solo 1-0 al Ceravolo dal gol di Iemmello su rigore in apertura.

I giallorossi non aumentano il vantaggio sul Crotone, che resta a -6 grazie al successo per 2-1 sul campo del Monopoli (decidono Vitale e Chiricò): 57 punti contro 51, il testa a testa prosegue almeno fino allo scontro diretto previsto allo Scida il 13 marzo.

Staccatissimo il resto del gruppo: il Pescara non vince più facendosi fermare sul 2-2 in casa dal Latina ed è a -12 dal secondo posto. In zona playoff sale il Picerno grazie al 3-2 in casa del Foggia, rallentan anche l’Avellino (1-1 con la Gelbison)

In coda parte bene la nuova avventura di Enzo Raciti sulla panchina del Messina: Virtus Francavilla battuta 2-1, ma i siciliani sono ancora all’ultimo posto.