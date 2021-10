Causa incidente e gira nudo in strada: guai per Augusti della Lazio

26-10-2021 12:52

Girava nudo per la strada, precisamente su via del Foro Italico a Roma: Sven Augusti, 22 anni, promessa della pallanuoto, ingaggiato per la stagione 2021/2022 dalla Lazio Asd, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, dopo aver provocato un incidente stradale e non solo Ma procediamo con ordine.

Gira nudo in strada: è Sven Augusti

L’attaccante, prelevato dal Primorje, era a piedi sulla strada, completamente svestito secondo quanto riporta l’agenzia AGI, destando così preoccupazione e sconcerto nei passanti e negli automobilisti in transito; addirittura una Smart è uscita fuori strada capottandosi, per evitare di travolgerlo. I due occupanti dell’auto, 22 e 23 anni, sono stati soccorsi e trasferiti in codice rosso in ospedale anche se le loro condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi.

Augusti nudo in strada causa incidente e aggredisce agenti

Secondo una prima ricostruzione, il pallanuotista croato è stato raggiunto in strada dai carabinieri del nucleo Radiomobile, a seguito di quanto avvenuto ma la risposta alle forze dell’ordine da parte di Augusti è stata sconcertante: il croato ha opposto resistenza e ha anche ferito un militare. Adesso si trova anche lui in ospedale, all’Umberto I, sotto osservazione, quando è arrivato era in stato stato alterazione psicofisica.

L’arrivo di Augusti alla Lazio

Acquisto fresco del Lazio, Augusti nello scorso campionato ha messo a segno ben 37 reti. Per ora da parte della società, alcun commento o nota in merito a quanto avvenuto. Al suo arrivo, il club aveva annunciato l’acquisto così:

“In vista della prossima A1 di pallanuoto (a 14 squadre), la Lazio ha ufficializzato l’ingaggio del 22enne talento croato Sven Augusti che, nel Campionato d’oltre Adriatico, ha realizzato 37 gol nella passata stagione, Sven è il primo straniero scelto dal club biancoceleste per il 2021-2022. Croato di Rijeka, a soli 22 anni è diventato uno dei giocatori più forti del Primorje. Alto 190 centimetri per 100 chili di peso, Sven è uno dei maggiori talenti della pallanuoto croata. A lui – e al resto della squadra che, con il consueto talento, sarà plasmata dal coach Sebastianutti – chiederemo una salvezza senza stress”. Un comunicato con cui la società lasciava trapelare l’entusiasmo per il “cecchino” croato.

Chi è Sven Augusti

Croato di Rijeka, il campioncino ha iniziato a giocare con il VK Primorje con il quale ha disputato, oltre al campionato croato, la Regional Liga e la Len Euro Cup.

