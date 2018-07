Cavani dalla gioia alla paura: il gesto da applausi di Ronaldo

Né Messi, né Ronaldo, ma neppure Luis Suarez. I protagonisti delle prime due partite ad eliminazione diretta di Russia 2018 sono stati Kylian Mbappé e Edinson Cavani, i trascinatori, con Neymar, del Paris Saint-Germain, salvatori di Francia e Uruguay e avversari nei quarti. O meglio, possibili avversari, visto che l’ambiente della Celeste trema per le condizioni del ‘Matador’, uscito visibilmente sofferente nel finale della gara contro il Portogallo a causa di un infortunio muscolare.

L’ex napoletano è parso visibilmente sofferente mentre si accomodava in panchina con la borsa del ghiaccio sul polpaccio e al termine della gara non ha potuto trattenere la preoccupazione: “Ho sentito una ‘pizzicata’ al polpaccio sinistro e ho capito subito che non potevo continuare. Ora Dio voglia che non sia nulla di serio”.

“Non sono un medico, e quindi bisogna attendere l’esito delle visite, ma spero di poter continuare a giocare assieme ai miei compagni- ha aggiunto Cavani, che ha poi commentato commosso il successo sui campioni d’Europa – Sono strafelice per la vittoria di oggi è un’emozione che non riesco a descrivere. Non desidero altro che continuare a sognare”. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Cavani potrebbe aver rimediato solo una botta e non un problema muscolare.

Intanto hanno fatto il giro del mondo le immagini del gesto da applausi di Cristiano Ronaldo, che ha accompagnato fuori dal campo l’ex attaccante del Napoli. Al 74′ del secondo tempo CR7 ha sostenuto con un braccio il Matador, diretto zoppicante verso la panchina dove è stato immediatamente medicato. Le foto dei due rivali sono diventate rapidamente le immagini simbolo della notte di Sochi.

SPORTAL.IT | 01-07-2018 00:10