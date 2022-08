Cavani è pronto a ripartire dalla Liga

04-08-2022 21:33

Nel futuro di Edinson Cavani ci può ora essere la Liga spagnola. Dopo la fine del contratto con il Manchester United, la nuova squadra dell’attaccante uruguaiano potrebbe presto essere il Villarreal, che sta facendo di tutto per convincerlo ad accettare la corte del club allenato da Unai Emery.

Il Villarreal vorrebbe anche chiudere presto, per anticipare eventuali nuove offerte per Cavani. Nelle scorse settimane l’ex attaccante di Palermo, Napoli, PSG e appunto United è stato cercato anche da due club di Serie A come Monza e Salernitana.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE