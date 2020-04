Cavani torna in Serie A: arrivano nuove conferme

La probabile ripresa dei campionati nazionali entro la fine di maggio, quando l’emergenza sanitaria per il Coronavirus sarà almeno rientrata, con conclusione a luglio prima di dare spazio alla fase conclusiva delle Coppe Europee determinerà conseguenze inevitabili alla sessione estiva di calciomercato.

Le date sono da stabilire, ma è certo che quello dei prossimi mesi sarà un mercato diverso dagli altri, con tante squadre impossibilitate a spendere cifre importanti, ma caratterizzato da scambi e magari qualche ritorno. Uno tra questi, in Serie A, potrebbe riguardare Edinson Cavani.

L’attaccante uruguaiano sembra destinato a lasciare il Paris Saint-Germain a scadenza di contratto dopo sette stagioni ricche di gol e successi in patria, sognando magari di chiudere in bellezza alzando la Champions League. Nell’ultimo anno e mezzo, però, Cavani ha via via perso spazio nelle gerarchie del tecnico Tuchel al punto da aver deciso di cambiare aria. L’Atletico Madrid ci pensa da tempo, ma non mancano interessamenti da club sudamericani.

E poi c’è la possibilità di tornare al Napoli. ‘El Matador’, che in azzurro ha realizzato gol in presenze, non è stato dimenticato dai tifosi del Napoli che lo hanno acclamato in occasione dei due ritorni al San Paolo con il Psg, in amichevole e in Champions. La voce di un ritorno esce ciclicamente da anni in estate, ma quest’anno potrebbe essere la volta buona. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ il presidente De Laurentiis sarebbe pronto a offrire un triennale a Cavani, nonostante l’età non più verdissima del giocatore, classe ’87.

Si lavora sottotraccia e smentite non sono arrivate dal fratello-agente dell’uruguaiano, Guglielmone, intervistato in esclusiva da ‘CalcioNapoli1926.it’ : “Sinceramente tutto può essere perché molti club sono interessati ad Edinson, ma al momento non ci sono stati contatti con il club azzurro” ha detto.

“Tutto può essere, dal Brasile c’è l’interesse del Flamengo, del Palmeiras, dell’Inter de Porto Alegre oltre al Boca Juniors” la conclusione.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 19:39