Cavendish confessa il dramma della depressione

Mark Cavendish in un'intervista al Daily Mail ha confessato di aver lottato contro la depressione negli ultimi due anni: "In questo periodo ho combattuto abbastanza duramente con la depressione. Mi è stata diagnosticata la depressione clinica nell'agosto 2018. Non ho preso alcun farmaco, ma ho ricevuto aiuto. Ero al buio. E ora sono 'dall'altra parte', per quanto posso essere".

"Penso di esserne uscito. Ed è bello esserne uscito. E cercare gli aspetti positivi. Essere in grado di fare ciò che fanno le mamme e i papà mi rende felice, mi rende super motivato e mi mantiene sano di mente, immagino". Cavendish ha vinto in carriera un Mondiale in linea nel 2011, tre titoli iridati su pista, quindici tappe al Giro d'Italia, trenta al Tour de France e tre alla Vuelta.

