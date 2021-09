C'è Aragon, Jack Miller è ottimista

Il centauro della Ducati Jack Miller esprime ottimismo in vista del weekend di Aragon. Sul tracciato iberico la Ducati ha raramente brillato, ma l’australiano è fiducioso: “Lo scorso anno purtroppo non abbiamo avuto due fine settimana facili su questa pista, ma era fine ottobre e le basse temperature dell’asfalto non ci hanno sicuramente aiutato. Ora però siamo agli inizi di settembre e le condizioni della pista saranno ben diverse rispetto al 2020”.

“Anche la Desmosedici GP 21 ha dimostrato finora di essere competitiva anche su tracciati dove in passato abbiamo avuto qualche difficoltà in più, perciò sono ottimista. In generale, il circuito mi piace ed ho anche ottenuto un podio qui, perciò sono convinto che, se lavoreremo bene fin da subito, potremo disputare un altro buon fine settimana qui in Spagna”.

OMNISPORT | 08-09-2021 17:23