Ce la faranno pagare? Tifosi in ansia per l'Italia a Londra

Le frizioni con l’Uefa, l’ammissione di Draghi di essere al lavoro per spostare la finale da Londra in un luogo con un minor numero di contagi, i segnali d’allarme lanciati a più riprese da alcuni quotidiani sportivi nazionali come il Corriere dello Sport, che anche oggi in prima pagina titola: “Attenti l’arbitro è inglese”. Insomma, ci sono diversi motivi di preoccupazione tra i tifosi azzurri in vista degli ottavi di finale di Euro 2020. Più dell‘Austria, con il suo spauracchio Arnautovic e con le dichiarazioni bellicose del Ct Foda, a destare qualche timore è soprattutto la “politica calcistica”.

Italia-Austria, Zazzaroni finisce in top trend

A scatenare il dibattito è proprio la campagna “complottista” del quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, non a caso in tendenza su Twitter. “Affermare che l’arbitro possa essere influenzato è assurdo e pesantemente lesivo di etica sportiva. L’informazione deve educare, non gossipare sciocchezze patetiche”, scrive con severità un utente. E non è l’unico. “Dietrologie, sospetti, pianti per l’arbitro preventivo. Basta”, un altro commento indignato. E sono in tanti a pensarla alla stessa maniera. “È un fake vero?”, chiede l’ex arbitro Luca Marelli postando la pagina del Corsport con le allusioni sull’arbitro Taylor. Ma c’è chi sta col direttore: “Troppa retorica e falso moralismo sul titolo del Cds. Alla fine il vero vincitore è Zazzaroni: parlarne bene o parlarne male, l’importante è parlarne”.

L’Austria fa paura ai tifosi?

In linea generale, però, non sono pochi quelli che condividono certi timori. “Ce la faranno pagare per le parole di Draghi? Io una piccola paura ce l’ho”, ammette una giovane tifosa azzurra. “Il fatto che guarda caso abbiano scelto proprio un arbitro inglese non fa stare tranquillo neppure me”, sottolinea un altro fan. “Pensa se gli austriaci pensassero male per il fatto che a capo degli arbitri dell’Europeo c’è l’italiano Rosetti“, è la replica di un tifoso che non si lascia influenzare dai complottismi. “Ma al di là di arbitro, inginocchiamenti, trame oscure e segreti, c’è qualcuno che è in grado di dirci se l’Austria ci può impensierire sotto il profilo tecnico?”, chiede un altro utente. Risposte al momento: zero.

