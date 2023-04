Cecchinato e Fognini vincono in Portogallo

Nel prossimo turno del torneo si affronteranno i due italiani, ad ora Fognini conduce su Cecchinato

03-04-2023 21:25

Grande doppia vittoria italiana nel Torneo dell’Estriol in Portogallo. Cecchinato e Fognini si impongono contro i diretti avversari e superano il turno, andato entrambi avanti nel corso della competizione portoghese.

Cecchinato

Fondamentale vittoria per Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 96 al mondo, supera in due ore e cinque minuti Diego Schwartzman (settima testa di serie) con il punteggio di 6-3 e 7-6 (10-8).

La gara è iniziata in maniera molto equilibrata, poi nel corso del match sono emerse le difficoltà del tennista argentino nel servizio. Il primo set è tutto a favore del tennista italiano, il secondo è più combattuto ma Cecchinato resiste e si assicura – seppur al tre break – il passaggio del turno. Il 30enne palermitano batte per la seconda volta in carriera il tennista argentino. Cecchinato, ora, incontrerà al prossimo turno il connazionale Fabio Fognini.

Fognini

A differenza di Cecchinato, Fognini in 57 minuti di gioco vince e domina il match contro l’italiano Alessandro Giannessi. Il tennista ligure, senza particolari difficoltà, si impone per 6-2 e poi 6-1 contro il numero 224 del mondo. Ad inizio match è stato Giannessi ad assicurarsi il primo game grazie al turno di servizio a favore. Dopo, per il primo set, non c’è più gara: Fognini non sbaglia molto e si regala il primo set. Il secondo set è ancora meno combattuto del primo e non ci sono sorprese. Nonostante due doppi e nonostante abbia abbassato le percentuali di precisione nella prima del servizio, il tennista ligure spazza via Giannessi.

Il prossimo derby italiano

Il prossimo turno vedrà Cecchinato affrontare Fognini. Il ligure, ad oggi, è in vantaggio per 3-1 nel bilancio dei confronti diretti con Cecchinato. L’ultima volta che si sono sfidati, Fognigni – nel primo turno del torneo ATP di Belgrado – ha superato Cecchinato.