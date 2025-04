Ceccon continua a vincere: suoi anche i 100 stile libero ai campionati australiani, ma senza pass per i mondiali

Ceccon in Australia centra un clamoroso record italiano sui 200 dorso e stacca il pass per i mondiali. E può ripetersi nei 50 delfini

La vittoria come felice abitudine: Thomas Ceccon in Australia continua a fare proseliti, come dimostra l’ennesima affermazione centrata nella finale dei 100 metri stile libero dei campionati locali. Con il tempo di 48”41, il veneto ha sbaragliato la concorrenza, sebbene stavolta non sia arrivato il crono che serviva per centrare la qualificazione ai mondiali di Singapore (il limite fissato dalla FIN era di 48”09). Risultato però che testimonia una volta di più la bontà della scelta operata dall’olimpionico azzurro di trasferire il quartier generale a Brisbane, visto l’ennesimo risultato di rilievo ottenuto nei campionati australiani.

Thomas stanco ma felice. E spiega: “Che progressi con la subacquea”

Nemmeno la fatica, insomma, ha impedito a Ceccon di non proseguire la sua strisce di vittorie nella terra dei canguri. Anche se al quarto giorno di gare, per sua stessa ammissione, la stanchezza ha cominciato a farsi sentire. “Onestamente non posso dire di essere tirato a lucido come nei primi due giorni di gare, però posso dire di essere molto soddisfatto di quello che ho raccolto”, ha spiegato al termine della gara il 23enne di Thiene.

“Ho migliorato molto la subacquea da quando sono venuto ad allenarmi in Australia, un particolare che assieme a Dean Boxall (l’allenatore che l’ha preso in carico nel periodo di permanenza a Brisbane) stiamo curando molto. Soprattutto lavoriamo tanto con le pinne, tanto che riesco a concentrarmi anche per più di due chilometri al giorno solo su questo aspetto. Per me è una metodologia nuova, ma debbo ammettere che mi sta dando nuovi strumenti per poter competere al meglio e questa cosa mi convince che la scelta fatta sia stata quella giusta”.

Insomma, Ceccon vede l’orizzonte sereno e non si cura troppo del fatto che non sia ancora arrivato il tempo per staccare il pass per i mondiali di Singapore, dove è già qualificato nei 100 e 200 dorso, nei 100 farfalla e nella staffetta 4×100 stile. Ci sarà tempo per cercare la quinta gara a cui prendere parte, col Settecolli di metà giugno come appuntamento da segnare sul calendario.

La staffetta 4×100 fa sognare: Ceccon guida un’Italia ambiziosa

Va da sé che il tempo di Ceccon fa sognare l’Italia del nuovo soprattutto in chiave 4×100, considerati anche i tempi con i quali Manuel Frigo, Carlos D’Ambrosio e Lorenzo Zazzeri hanno saputo strappare a loro volta il pass per la staffetta.

Ceccon peraltro rimane il primatista stagionale italiano sulla distanza delle due vasche, avendo fatto registrare un 48”17 a marzo in un meeting disputato proprio a Brisbane (quello nel quale aveva ottenuto il pass per i 100 dorso).

Il nuotatore veneto è iscritto ad altre tre gare del programma dei campionati australiani: restano ancora in ballo i 50 dorso, i 50 farfalla e i 200 stile, ma nelle prossime ore non è escluso che, d’intesa con il proprio staff tecnico, potrebbe decidere di saltare alcuni degli appuntamenti nei quali aveva programmato di partecipare.