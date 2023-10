Celtic-Lazio, moviola: Il gol annullato agli scozzesi e il fuorigioco di Pedro sul gol-partita

La prova dell'arbitro lituano Rumsas in Scozia in Europa League analizzata ai raggi X: due casi discussi e quattro giocatori biancocelesti ammoniti

05-10-2023 09:09

Non è tra gli arbitri più esperti in campo internazionale Donatas Rumšas, scelto dall’Uefa per dirigere Celtic-Lazio, per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Escludendo le gare di qualificazione, l’arbitro è alla sua terza apparizione in Champions League. I due precedenti Shakhtar-Sheriff 1-1 (stagione 2021/22) e Manchester City-Copenhagen 5-0 (stagione 2022/23). Quest’anno, in competizioni UEFA, ha diretto Olympiakos-Cukaricki (qualificazioni Europa League) e Glasgow-Servette (qualificazioni Champions League).

I precedenti dell’arbitro con le italiane

Rumšas non ha mai arbitrato la Lazio nella sua carriera e nemmeno una squadra italiana. L’unica eccezione è il match di Youth League, stagione 19/20, quando diresse la formazione Primavera dell’Inter che battè 2-0 il Rennes nella fase a gironi.

Celtic-Lazio, Rumsas ha ammonito 4 biancocelesti

Coadiuvato dai connazionali Aleksandr Radius e Dovydas Sužiedėlis (assistenti) e Robertas Valikonis (quarto ufficiale) con al VAR lo spagnolo Juan Martínez Munuera, assistito dall’israeliano Roi Reinshreiber all’Avar, in Celtic-Lazio l’arbitro lituano ha ammonito 5 giocatori, di cui 4 della squadra di Sarri: 45’p.t. +1 Phillips (L), 16’ s.t. Luis Alberto (L), 29’s.t. Castellanos (L), 37’ s.t. Palma (C ), 45’s.t.+3 Vecino (L)

Celtic-Lazio, i casi da moviola

Questi i principali casi dubbi. Al 7’ Scivolata ruvida di Johnston ai danni di Zaccagni che rimane dolorante a terra: proteste anche di Sarri dalla panchina, poteva starci il giallo. Al 30’ è oltre la linea di porta il pallone del gol del pareggio della Lazio sulla capocciata vincente di Vecino: Hart attutisce il colpo, ma la sfera è dentro: quasi immediata la segnalazione dell’arbitro, poi confermata dalla goal-line technology.

All’82’ Celtic di nuovo avanti con Palma, che si avventa sul pallone prolungato da Maeda e supera Provedel, ma dopo la review del VAR il gol è annullato per fuorigioco. Subito dopo giallo per Palma. Al 96’ infine regolare la posizione di Pedro in occasione del gol della vittoria biancoceleste.