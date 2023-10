Celtic-Lazio, Sarri punzecchia i suoi: "Alcuni stanno rendendo meno. Forse in campionato sono appagati"

Le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste e di Pedro dopo la vittoria allo scadere della Lazio contro il Celtic in Champions League: "Volevo preservare qualcuno nel finale"

05-10-2023 00:00

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Possiamo chiamarla zona Lazio: i biancocelesti, dopo il pareggio allo scadere di Provedel contro l’Atletico Madrid, questa volta hanno conquistato i tre punti grazie al gol di Pedro quasi sul gong. La rete del campione che ha risolto tanti problemi che sono emersi nei novanta minuti. L’unica gioia? Il risultato, che porta i ragazzi di Sarri al primo posto del girone insieme ai Colchoneros. La squadra però non ha ancora recuperato la forma migliore e non ha espresso il gioco richiesto dal proprio allenatore. Il tecnico, Maurizio Sarri, ne ha parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport.

Celtic-Lazio, le dichiarazioni di Sarri

Sarri ha parlato della vittoria della Lazio ai microfoni di Sky:

Avevamo previsto questa partita di alta intensità. Loro non sono sembrati una squadra anglosassone, sono molto tecnici e veloci. Abbiamo sofferto, ma abbiamo mostrato carattere. Prima della partita ho detto ai ragazzi di non ascoltare nessuno. Spero che la partita di questa sera ci dia un po’ di coraggio. Alcuni giocatori stanno rendendo meno rispetto allo scorso anno. Atteggiamento diverso in Champions? Forse in campionato alcuni sono appagati. Centrocampo ideale? Giocando ogni tre giorni, abbiamo diverse soluzioni. Le sostituzioni saranno fondamentali e infatti ne stiamo facendo molte di più. Tutti i nuovi acquisti in campo? Al 60′ gli altri vanno in difficoltà. Alcuni poi volevo preservarli. Forse ti può interessare Champions League, pagelle Celtic-Lazio 1-2: Pedro all'ultimo respiro, ectoplasma Immobile Top e flop della partita Celtic-Lazio, valevole per la 2^ giornata di Champions League 2023/2024: Sarri vince una partita sporca grazie al colpo del campione di Pedro

Le parole di Pedro

L’attaccante spagnolo e match winner di serata, Pedro, ha analizzato il match e ha parlato delle sue condizione fisiche nel post partita:

Il colpo di testa? Immobile mi ha preso in giro, chiedendomi quanti ne ho realizzati così. Non è una mia qualità, ma ho fatto un bel gol. Meritavamo questa vittoria. Questa rete pesa molto in questo momento della stagione, penso sia stato bellissimo per tutti strappare i tre punti così e siamo tutti contenti. Futuro della Lazio in Champions League? Vediamo partita per partita, in questa competizione contano i dettagli. Come sto? Ora bene, nella preparazione ho avuto problemi alla caviglia. Adesso spero di giocare titolare, ma sono a disposizione del mister per dare il meglio.

Lazio, come cambia la classifica

Con la vittoria allo scadere contro il Celtic, la classifica dei biancocelesti irrobustisce i sogni qualificazione di Sarri. La Lazio, infatti, vola in testa a 4 punti, gli stessi dell’Atletico Madrid, che nel pomeriggio ha superato il Feyenoord in rimonta per 3-2, Gli olandesi restano a tre punti e possono dare ancora filo da torcere in un girone di Champions League molto equilibrato e con quattro giornate ancora da disputare. All’ultimo posto gli scozzesi, ancora a zero.