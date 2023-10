Lazio, scoppia caso Immobile: ecco con chi ce l'avevano moglie e fratello

Il bomber è partito dalla panchina a San Siro col Milan, sui social è scoppiata la guerra tra fazioni opposte del tifo sulla scelta di Maurizio Sarri

01-10-2023 15:31

Con chi ce l’avevano la moglie e il fratello di Immobile che, a pochi minuti da Milan-Lazio, hanno pubblicato due storie Instagram ‘equivoche’ creando allarmismo tra i tifosi della Lazio. L’assenza del bomber nell’undici di partenza schierato a San Siro (il giocatore poi è entrato nella ripresa) è stato commentato subito in tanti modi sui social, scatenando reazioni variegate.

I post criptici della moglie e del fratello di Immobile

Due post criptici sono apparsi prima della gara. “La riconoscenza è un raro fiore” ha scritto la moglie del bomber Jessica, mentre il fratello Luigi si è limitato a postare una emoticon con la faccia disgustata.

Le critiche su assenza Immobile non erano per Sarri

Sulle prime si è pensato a critiche nei confronti del tecnico Sarri per la sua scelta ma la verità è un’altra. A infastidire i familiari del giocatore erano stati i commenti acidi di alcuni tifosi che applaudivano la decisione di tenere fuori il capitano.

Il fratello di Immobile ha chiarito tutto con un altro messaggio: “Mi trovo costretto a dover rispondere alle accuse che mi sono state rivolte. Io non mi ritengo un esperto di calcio e mai andrò contro una decisione di un adesso ai lavori… ma mi sono stancato di leggere ingiurie contro me, i miei figli e i miei nipoti per quelle che secondo voi sono scelte ovvie. Vi invito ad usare un po’ di testa prima di scrivere certe cose. Buona continuazione a tutti e forza Lazio“.

I tifosi della Lazio difendono Immobile

La reazione della parte calda del tifo, dopo il ko del Meazza, non si è fatta attendere: “Immobile non si tocca ! Vergognosi i commenti social che lo riguardano”, oppure: “Ciro Immobile ha scritto la storia della Lazio dandole ben più che goals ed assists: dedizione assoluta, giocando anche in condizioni precarie, con grande rispetto per la maglia e per i suoi tifosi. Per lui solo onore!”.

C’è chi osserva: “Io fossi Ciro arriverei a 200 gol è firmerei un contratto da 15 milioni all anno in Arabia …non meritano nulla e ancora: “Una cosa è dire che non sta in forma un altra è vedere il capitano con 200 gol x la tua squadra insultato ed umiliato come fosse un verme! Da alcuni Laziali È vergognoso”

Infine il parere dell’ex radiocronista di Tutto il Calcio, Riccardo Cucchi, laziale dichiarato, che scrive su twitter: “Immobile merita rispetto. Lo dico soprattutto ai laziali. Dagli altri non me lo aspetto. Dai laziali sì”.