Lazio, Sarri è una furia con Lega, UEFA, FIFA e AIC: "Calendario folle. Giocatori mandati al macello"

Nonostante il ko Sarri vede il bicchiere mezzo pieno: "La strada è quella giusta". Mercoledì trasferta a Glasgow contro il Celtic: "Per noi la Champions è un lusso"

30-09-2023 21:10

La sconfitta di San Siro contro il Milan lascia l’amaro in bocca in casa Lazio, crollata nel secondo tempo dopo i primi 45 minuti giocati alla pari. Maurizio Sarri vede il bicchiere mezzo pieno, anche perché alle porte c’è da affrontare la trasferta di Glasgow contro il Celtic per la Champions League. Con il dubbio Immobile.

Milan-Lazio 2-0: l’analisi di Sarri sul ko di San Siro

La classifica delle aquile continua a essere deficitaria, ma ai microfoni di Dazn Sarri è comunque abbastanza soddisfatto della prova dei suoi a domicilio del Milan:

Abbiamo disputato un primo tempo notevole, pur avendo la responsabilità di aver creato tante situazioni senza neppure tramutarle in occasioni clamorose – ha spiegato il tecnico della Lazio -. Nei primi 15 minuti della ripresa abbiamo sofferto, ma nel complesso la nostra è stata una prestazione di buon livello. Credo che abbiamo imboccato la strada giusta. Forse ti può interessare Pagelle di Milan-Lazio 2-0: Leao è devastante, Pulisic letale. Disastro biancoceleste Top e flop della partita Milan-Lazio, valevole per la 7° giornata di serie A 2023/2024: Adli è una conferma, Reijnders da applausi. Si salva solo Provedel tra gli ospiti

Fiducia a Rovella a centrocampo: la spiegazione di Sarri

Due gare da titolare per l’ex Genoa e Juve, Rovella:

Gli ho dato continuità perché veniva da un infortunio e non aveva mai messo piede in campo per più di dieci minuti – ha detto Sarri ai microfoni di Dazn -. Aveva bisogno di ritrovare il ritmo e mi sta sorprendendo anche in chiave difensiva.

C’è la Champions: le condizioni di Ciro Immobile

Gettato nella mischia al 75′, Immobile non è partito titolare:

perché dopo la gara col Torino accusava un fastidio al flessore – ha raccontato Sarri -. Per il medico c’era un po’ di rischio a schierarlo dall’inizio e lo stesso calciatore non se la sentiva di giocare. Eravamo rimasti d’accordo che avrebbe provato a entrare in campo in caso di necessità: dopo 7-8 minuti di riscaldamento mi ha detto che andava meglio.

La sua presenza non sembra essere in dubbio per la Champions: “Penso che ci sarà”.

Lazio, alle porte la sfida di Champions col Celtic

Infine, Sarri spiega il valore della Champions League per la Lazio:

Per noi la Champions è un lusso – ha ricordato il tecnico di Figline Valdarno -. La vita si gioca in campionato perché rimanere in alta classifica e riconquistare l’Europa è vitale. Da lunedì penseremo alla Champions e daremo tutto perché è un palcoscenico importantissimo.

Sarri furente con gli organi del calcio mondiale

In conferenza stampa, il tecnico della Lazio è letteralmente scatenato e non le manda a dire, mettendo nel mirino la Lega e tutti gli organi del calcio nazionale e internazionale, dall’UEFA all’AIC passando per la FIFA:

Cambi di formazione continui? Qui occorre vedere le condizioni dei ragazzi, che giocano ogni tre giorni… poi, ci sono le pause per le nazionali e la stampa dice che riposano… Continuano a giocare ogni tre giorni e spero che la Lega, ma anche l’UEFA, la FIFA e l’AIC si facciano un mea culpa perché in questa giornata ci saranno stati almeno cinquanta infortuni muscolari… io sono davvero indignato dall’AIC che permette che i suoi associati si facciano scannare così… mi pare un po’ brutto che accada.

L’affondo di Sarri al calendario

Poi, l’affondo diretto agli organi del calcio mondiale: