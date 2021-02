Celtic: si dimette Neil Lennon

E’ terminata dopo due anni esatti l’avventura di Neil Lennon su una delle panchine più importanti del calcio scozzese: l’allenatore del Celtic ha infatti ufficialmente comunicato le sue dimissioni. Tante motivazioni, una su tutte la stagione davvero deludente dei biancoverdi che sono a 18 punti dai rivali capolisti dei Rangers, ormai avviati verso la vittoria del titolo.

“Il Celtic Football Club ha annunciato oggi che Neil Lennon si è dimesso dalla sua posizione di allenatore della prima squadra con effetto immediato. Neil ha servito il club con distinzione sia come giocatore che come manager, ottenendo numerosi successi. L’attuale assistente, John Kennedy, assumerà la carica ad interim della squadra”.

Questo il comunicato del Celtic, che viene poi seguito sul sito ufficiale del club dalle parole di Lennon. L’allenatore era in carica dal febbraio del 2019, quando aveva preso il posto di Brendan Rodgers, passato al Leicester City.

“Abbiamo vissuto una stagione difficile a causa di tanti fattori e, ovviamente, è molto frustrante e deludente non essere stati in grado di raggiungere le stesse vittorie degli scorsi anni. Ho lavorato sodo come sempre per cercare di cambiare le cose, ma sfortunatamente non siamo riusciti a ottenere il cambio di rotta. Ho sempre dato il massimo per il Club e sono stato orgoglioso di consegnare trofei ai tifosi del Celtic. Il Club sarà sempre parte di me. Sarò sempre un tifoso del Celtic e vorrò sempre il meglio per questa squadra”.

OMNISPORT | 24-02-2021 09:37