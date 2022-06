Celtics, Tatum non si scompone: “Dobbiamo restare sul pezzo”

13-06-2022 10:53

Dopo il punto del 2-2 conquistato da Golden State in gara 4, le Finals NBA ritornano sulla Baia dove nella notte tra lunedì e martedì andrà in scena una quantomai decisiva gara 5.

In casa Celtics , tutti sono consci dell’importanza del match e per questo, come dimostrano le parole alla vigilia di Jayson Tatum , l’unico focus è sui prossimi 48 minuti.

“Dal mio punto di vista abbiamo una partita domani, allenamento e sessione di tiro pre-gara Dobbiamo restare presenti, sul pezzo, senza preoccuparci di ciò che ruota attorno alle Finals. Proviamo solo a vincere la prossima partita” ha detto il numero 0 di Boston prima di dire la sua sull’esperienza che sta maturando in queste settimane

“Siamo alle Finals e so cosa c’è in palio, ma farne parte rende più difficile elaborare il tutto. È diverso rispetto al guardarle in tv, con la copertura mediatica e simili. Cosa ricorderò? Direi forse il primo Media Day, la prima partita, soprattutto il primo allenamento aperto ai media” ha concluso Tatum.