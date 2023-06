Cena tra ex Brescia, Calori su Guardiola: “Una bella rimpatriata”

Nella cena tra compagni ex Brescia, intervistato da TMW Radio, Alessandro Calori parla di Guardiola: “Alla lunga potrà arrivare in Nazionale dopo tutti questi giri di società”

19-06-2023 15:54

L’ex calciatore del Brescia Alessandro Calori, nonché ex allenatore della Primavera della Lazio, è stato intervistato a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà.

Alessandro Calori ha raccontato della cena tra gli ex compagni di squadra del Brescia dove, l’ospite d’eccezione, era Per Guardiola. Ecco le dichiarazioni di calori: “Una bella rimpatriata. Nasce da lui, che voleva ritornare. E’ stato molto legato a quell’esperienza a Brescia, è stato un gesto di amicizia. Non sono potuti venire tutti, ma è stata una bella cosa. Rivederlo un giorno in Italia? Non so cosa vorrà fare in futuro”.

Prosegue poi l’ex Brescia: “Alla lunga potrà arrivare in Nazionale dopo tutti questi giri di società. E’ un allenatore e una persona intelligente, valuta le cose quando le fa molto bene. Ha fatto un percorso preciso e ha cambiato modo di giocare al Bayern, ma anche al City. In Italia non c’è tempo per gli allenatori purtroppo. Potrebbe fare una scelta un giorno comunque”.