Centesima vittoria in Superbike per Jonathan Rea

Il Mondiale Superbite inizia subito nel segno di Jonathan Rea. Il fuoriclasse britannico della Kawasaki, sei volte iridato di questo campionato nelle ultime sei edizioni, ha raggiunto quota 100 vittorie facendo gara a sé. Secondo è arrivato il suo connazionale e compagno di squadra Alex Lowes, che ha vinto un bellissimo duello col turco della Yamaha Toprak Razgatlıoglu.

Quarto e quinto gli altri due britannici Scott Redding e Chaz Davies sulle due Ducati della Aruba Racing e del Team GoEleven, sesto un altro centauro del Regno Unito, Tom Sykes su BMW. Settimo con l’altra Ducati Aruba Racing il primo italiano, Michael Ruben Rinaldi. E’ caduto all’ultimo giro, quando era intorno alla sesta-settima posizione, lo spagnolo Alvaro Bautista sulla HRC Honda.

Questi i primi dieci dell’ordine d’arrivo

1. J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR

2. A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR +3.965

3. T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 +4.008

4. S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R +4.242

5. C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND +4.615

6. T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR +6.784

7. M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R +8.345

8. L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R +10.187

9. G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND +10.326

10. A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 +17.693

OMNISPORT | 22-05-2021 14:52