Cesena, colpo da Serie B: preso Missiroli

Imbattuto dopo cinque giornate nel girone B di Serie C, il Cesena punta al ritorno in B dopo quattro stagioni e il fallimento con conseguente ripartenza dalla Serie D.

A confermare le ambizioni della squadra allenata da William Viali c’è il ricorso al mercato degli svincolati.

La società romagnola ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Simone Missiroli, centrocampista calabrese classe ’86 reduce dallo svincolo dalla Spal e con alle spalle oltre 200 presenze in Serie A.

Ufficializzato anche il ritorno in bianconero dell’esterno sinistro Giulio Favale, classe ’98, già al Cesena nella scorsa stagione, anch’egli svincolato dopo la fine del contratto con la Reggiana.

Questo il comunicato del Cesena sulla doppia operazione:

“Il Cesena FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Missiroli. Trentacinque anni compiuti lo scorso 23 maggio, il centrocampista reggino porta in bianconero le 492 partite (con 39 gol) giocate tra i professionisti, oltre la metà delle quali collezionate in serie A (e nessuna in C) in una carriera che l’ha visto indossare appena cinque maglie.

Missiroli si è legato al Cesena FC fino al 30 giugno 2022 e svolgerà questa mattina il suo primo allenamento in bianconero: indosserà la maglia numero 25″.

Giulio Favale torna in bianconero. L’esterno sinistro classe ’98, che il 31 agosto si era svincolato dalla Reggiana, ha firmato il contratto che lo lega al Cavalluccio fino al termine di questa stagione e riparte così dalle 37 presenze (con un gol) collezionate nello scorso campionato. Favale sarà a disposizione di mister Viali a partire dall’allenamento in programma questa mattina a Villa Silvia e indosserà la maglia col numero 30″.



