Cessione Inter, Pistocchi dà i dettagli e infiamma i social

Non si attenuano le voci relative a un possibile passaggio di proprietà dell’Inter. Che sia alla ricerca di nuovi acquirenti oppure semplicemente di nuovi partner, Suning sembra sempre più intenzionata a investire meno sul club nerazzurro. Nuova linfa – appunto – potrebbe essere fornita dall’ingresso di altri soci e a fare il punto della situazione ci pensa Maurizio Pistocchi, con una serie di post su Twitter diventati immediatamente virali.

Inter, il punto sulla trattativa / 1

Ecco il primo messaggio del giornalista, preceduto – come gli altri – da un’iconcina raffigurante una bomba: “In relazione alle voci di una trattativa per la cessione dell’Fc Internazionale, risulta che BC Partners, il più grande fondo di investimento del mondo che tre mesi fa ha acquisito il 30% di IMA (fam. Vacchi), è interessato a una quota minoritaria o al pacchetto di maggioranza del club”.

Inter, il punto sulla trattativa /2

Altro messaggio subito dopo, con maggiori dettagli: “Per l’Inter BC Partners ha fornito una manifestazione d’interesse con un valore irrinunciabile. Il progetto è legato allo sviluppo della società con la logica di una media company globale (stile società inglesi). Considerano il management di livello top per il settore (Conte). BC Partners e Suning stanno discutendo la stabilizzazione dei contratti e le incentivazioni. I tempi potrebbero essere rapidissimi perchè il prezzo è al di sopra di quanto si aspettava Zhang“.

Cessione Inter, le reazioni dei tifosi

Molti utenti rimproverano a Pistocchi di aver cambiato rotta rispetto a qualche giorno fa. “Scusa Maurizio, forse mi sto confondendo. Ma non eri tu che dicevi una settimana fa che l’Inter non si vendeva… Giuro senza polemica. Forse ricordo male”, chiede Francesco. “Infatti non c’è ancora neanche una trattativa ma solo una manifestazione di interesse”, replica il giornalista. “Ma il più grande fondo d’investimento al mondo non è Elliott?”, domanda un tifoso milanista. E in effetti sono tantissimi, quasi tutti, i sostenitori rossoneri a commentare. Quasi tutti ironizzano sulla potenza economica di BC Partners. E quando un sostenitore dell’Inter chiede: “Maurizio, secondo te con i nuovi ingressi in società potremmo diventare una società alla pari di Real, Barcellona, City, Liverpool, Bayern, ecc.?” arriva pronta la risposta di un altro utente: “Al massimo, come il Milan“.

SPORTEVAI | 09-01-2021 09:27