Mercato Inter: in attacco spunta un nome nuovo come vice Lukaku

Ieri abbiamo parlato degli obiettivi in attacco per l’Inter che è alla disperata ricerca di un vice Lukaku soprattutto dopo la sconfitta con la Sampdoria, partita in cui il belga è entrato ma non ha inciso perché acciaccato. Dopo le improbabili ipotesi Pellè, Eder e Giroud, quest’ultimo perché troppo costoso, è spuntata nelle ultime ore la pista che porta a Felipe Caicedo.

L’attaccante ecuadoriano della Lazio è teoricamente perfetto, fisicamente e tecnicamente, per rimpiazzare Lukaku quando questi non stesse bene fisicamente. I biancocelesti l’hanno sotto contratto fino al giugno al 2022 e il calciatore non è ufficialmente sul mercato ma sono pronti a prendere in considerazione eventuali offerte, che tengano presente che Il suo cartellino vale non meno di 8 milioni di euro.

Caicedo non gioca quasi mai una partita intera, o partendo da titolare o dalla panchina, ma in questa stagione ha comunque segnato 5 gol in Serie A e uno in Champions League, e spesso è decisivo nel finale. L’ecuadoriano però vuole più spazio e Simone Inzaghi non glielo concede, di qui il malumore del 32enne di Guayaquil, che vorrebbe cambiare aria.

L’Inter per lui sarebbe disposta a mettere sul piatto 7 milioni di euro, cifra non distante dal valore stimato del cartellino. Il presidente della Lazio Lotito non si opporrebbe opinioni, ma nemmeno vuole fare sconti, per cui l’eventuale arrivo in nerazzurro di Caicedo è subordinata, come qualsiasi altro colpo di mercato da parte della dirigenza nerazzurra, alla cessione di Eriksen, che però è un problema, e anche di Pinamonti, per fare cassa. Attenzione però, perché le ultimissime voci parlano di una Juventus pronta a mettere i bastoni tra le ruote agli odiati rivali nerazzurri per l’attaccante sudamericano.

OMNISPORT | 08-01-2021 21:20