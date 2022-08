Cessione Rabiot, oggi blitz dello United a Torino

12-08-2022 10:16

Prosegue la trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Adrien Rabiot, centrocampista centrale classe 1995 ormai esubero dei bianconeri. L’accordo di massima tra le due società è stato trovato sulla base di 15 milioni di sterline, circa 18 milioni di euro, ma manca ancora quello con l’entourage del giocatore, ovvero con la mamma-agente Veronique.

La signora Rabiot sta tentando di portare suo figlio a guadagnare quasi 10 milioni di euro, scrive Tuttosport, e questo sta bloccando la trattativa. Per oggi è previsto l’arrivo in Italia del General Manager dei Red Devils per trattare direttamente tra le parti.

Sono attese novità nelle prossime ore, per una trattativa che sembra comunque indirizzata verso una conclusione positiva.

