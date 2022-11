CEV Champions League: colpo di Trento contro i campioni d'Europa

30-11-2022 08:27

In CEV Champions League, alla BLM Group Arena la formazione di Trento riscatta le sconfitte in SuperLega con Perugia e Milano, raccogliendo una importantissima vittoria contro i due volte Campioni d’Europa in carica del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle.

Lo scontro al vertice dell’ultimo turno del girone d’andata della Pool D, remake delle SuperFinals 2021 e 2022, ha infatti visto la formazione di casa imporsi per 3-1 contro i polacchi.

Nel giorno della 200^ partita internazionale della sua storia, Trentino Volley non ha tradito, ritrovando in un sol colpo carattere ed efficienza in attacco, come racconta bene il 56% di squadra fatto registrare oggi. A spingere verso l’alto le percentuali gialloblù a rete ci hanno pensato Alessandro Michieletto, autore di una prestazione monstre (21 punti col 71% e 4 ace: mvp), ma anche l’ottimo innesto di Džavoronok (10 col 62%) e la crescita esponenziale di Kaziyski (14 col 45%), partito lentamente, ma poi diventato sempre più protagonista.

Trentino Itas-Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle 3-1

(25-20, 17-25, 26-24, 25-23)

Non delude nemmeno Perugia, inarrestabile anche in Europa che piazza il il terzo successo in Champions e il quindicesimo di fila (compresi i dieci in Superlega e i due in Supercoppa).

Una partita nel complesso facile per gli umbri con tanto di turn over di Anastasi che ha lasciato in panchina Giannelli, Leon, Russo e Rychlicki, scegliendo di alternare di due liberi Piccinelli e Colaci.

Duren-Perugia 0 -3

(17-25, 23-25, 21-25)