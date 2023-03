Vittoria contro i polacchi del PGE Skra BEŁCHATÓW

09-03-2023 12:27

Sorridono i gialli di Andrea Giani che vincono, in casa, l’andata della CEV Cup della semifinale contro il PGE Skra BEŁCHATÓW di Atanasijevic e Lanza. Buona prestazione da parte degli emiliani che risollevano i colori italiani, insieme a Perugia, dopo le sconfitte europee di Trento, Lube e Piacenza.

Ora l’accesso alla finale si deciderà con il ritorno in programma il 15 marzo alle 20.30 in terra polacca. Giani si gode i 22 punti di Rinaldi che ha messo a tebellino 22 punti e il rientro di Ngapeth che ha scontato la squalifica per la querelle con Travica di un anno fa.

Valsa Group MODENA – PGE Skra BEŁCHATÓW 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-22)