Cev maschile: Monza domina in Turchia, 3-0 allo Spor Toto

12-01-2022 18:52

Il Vero Volley Monza ha vinto per 3-0 ad Ankara contro lo Spor Toto (25-12, 25-16, 25-18), ipotecando il passaggio del turno ai quarti di finale della Coppa Cev maschile. In casa sarà sufficiente vincere due set per la qualificazione. I lombardi si sono presentati con soli dieci uomini a causa delle assenze di Georg Grozer, di Aleks Grozdanov e di Tomasz Calligaro. Non c’era neanche l’allenatore Massimo Eccheli, al suo posto in panchina Giuseppe Ambrosio.

Come dicono i parziali, non c’è stata partita, se escludiamo un tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa nel terzo set. Chi vince affronta o i belgi dell’Haasrode Leuven o gli spagnoli del Guaguas Las Palmas. Da segnalare, nel Monza, le prestazioni di Donovan Dzavoronok (15 punti, 3 aces col 65% in fase offensiva), Uladzislau Davyskiba (12 punti, 4 muri e 3 assi) e Denis Karyagin (7). Buona prova per i centrali Gianluca Galassi (13 punti, 3 muri) e capitan Thomas Beretta (6, 3 muri).

OMNISPORT