25-11-2022 13:43

Maxi contratto per Trevoh Chalobah, che ha firmato con il Chelsea fino al 2028 con opzione per il 2029: “Ogni volta che ho indossato questa maglia è stato un onore. Voglio dare il massimo e fare qualsiasi cosa per questo club, sono al settimo cielo”.

Niente Inter e Italia, il suo sogno è restare a vita a Londra: “Come tutti sanno, sono qui fin dalla giovane età e continuare qui è il sogno di ogni bambino. Ogni volta che ne avrò la possibilità, darò il massimo per il club”.