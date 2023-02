I nerazzurri ospitano i portoghesi a San Siro per l'andata degli ottavi.

22-02-2023 20:21

Inzaghi lascia in panchina Lukaku e si affida alla coppia Dezko-Lautaro in attacco, il Porto di Conceicao scende in campo col 4-4-2.

Inter-Porto, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2) Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

PORTO (4-4-2): Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Galeno; Pepé, Taremi. Allenatore: Conceicao.