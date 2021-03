Champions, Bayern-Lazio: Inzaghi sa come scalare l'Everest

E’ rimasta solo la Lazio tra le italiane in Champions. Una soddisfazione amara per la squadra di Inzaghi e per la il calcio nostrano, se si considera l’1-4 dell’andata a favore del Bayern Monaco. I biancocelesti erano sicuramente i più sfavoriti dopo il sorteggio per gli ottavi, avendo pescato i campioni d’ Europa in carica e ancora adesso a detta di tanti la squadra più forte al mondo.

La Lazio è chiamata a un vero e proprio miracolo sportivo: in 88 precedenti nella storia della Champions League, nessuna squadra ha mai superato il turno nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso all’andata in casa con almeno 3 gol di scarto.

Inzaghi realizzò una doppietta nell’ottobre del 1999, quando i biancocelesti vinsero 4-0 in trasferta in Champions (proprio il risultato che servirebbe ai romani per passare il turno). L’ultimo poker fuori casa nella massima competizione europea della Lazio, ma la banda Eriksson aveva di fronte il Maribor, non il Bayern Monaco.

Il club capitolino non vanta in trasferta una bella striscia in Champions (4 sconfitte e 4 pareggi nelle ultime 8) e i tedesci in casa, da quando allena Flick , hanno vinto tutte e 6 le partite con 18 reti segnate e 3 subite. C’è un dato interessante che inserisce la Lazio nella storia del torneo di calcio più importante del continente: nelle ultime 13 gare dei biancocelesti, entrambe le squadre hanno segnato, la striscia più lunga nella storia della Champions League.

Il destino della Lazio è segnato ma bisogna uscire a testa alta. Sarà importante evitare una goleada, anche se Lewandowski (33 gol in 31 gare interne col Bayern in Champions e 14 in 12 presenze con Flick) e compagni non si faranno impietosire, nonostante la qualificazione già in tasca. I ragazzi di Inzaghi hanno un Everest da scalare, il calcio è strano ma la vetta è troppo alta. Non resta che regalarsi una bella scampagnata.

OMNISPORT | 17-03-2021 13:00