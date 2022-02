Champions, Capello: "Non un Liverpool top, l'Inter può farcela"

16-02-2022 17:14

A San Siro, l’Inter affronterà il Liverpool agli ottavi di Champions League. Un match sicuramente non semplice per i ragazzi di Simone Inzaghi, che partono sfavoriti secondo i pronostici.

Per Fabio Capello, l’Inter può farcela: “L’Inter si è riconfermata nell’ultimo periodo. È una squadra che ha personalità. Anche nel derby perso contro il Milan ha dimostrato di essere più squadra di avere più qualità e più forza. Ora ha la forza fisica per partecipare a una competizione importante come la Champions League e quindi va rispettata. Il Liverpool dell’ultimo periodo non è un grandissimo Liverpool…”.

