Champions, dove vedere in tv in chiaro le partite di Inter e Juve

La Champions League 2020-21 è un evento che dal punto di vista televisivo resta un’esclusiva Sky. Quindi se si vogliono vedere tutte le partite previste nel calendario bisogna sottoscrivere un abbonamento e seguire il palinsesto. Tuttavia, anche quest’anno, gli appassionati possono vedere alcune partite della Champions League in chiaro senza sottoscrivere un abbonamento a Sky. Non stiamo ovviamente parlando di collegarsi a emittenti pirata o fare magheggi su internet per aggirare diritti e divieti, cosa che costituisce reato, ma del fatto che Mediaset copra a ogni turno una partita di rilievo.

Sui suoi canali in chiaro Mediaset trasmette un match di una squadra italiana. Ovviamente al primo turno c’è l’imbarazzo della scelta, visto che di italiane in gara ce ne sono ben quattro: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Dai turni successivi, prevedendo la dolorosa fuoriuscita strada facendo dei club di casa nostra, il biscione trasmetterà match ritenuti comunque interessanti e di cartello.

Per adesso però concentriamoci sulla fase a gironi. La scelta di Mediaset si può dire che accontenterà gran parte dei tifosi, mostrando in modo alternato le partite delle due squadre più tifate cioè Juve e Inter.

Champions 2020-21: le partite in chiaro su Mediaset

Questo il programma Mediaset. Le partite sono di solito su Canale5, ma al limite basta fare zapping con il telecomando per trovare facilmente il canale alternativo.

Martedì 3 novembre ore 21 Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre ore 21 Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre ore 21 Borussia Mönchengladbach-Inter

Martedì 8 dicembre ore 21 Barcellona-Juventus

Quindi scorrendo nel dettaglio c’è davvero praticamente il meglio possibile. Real Madrid-Inter che rappresenta già un appello importante per gli uomini di Conte per cercare di inserirsi nella corsa al passaggio del turno in un girone che si sta rivelando pieno di sorprese e di insidie.

Poi la Juve che ospita gli ungheresi del Ferencvaros in una partita sulla carta abbordabile, ma che l’incerta Signora di inizio stagione dovrà affrontare con estrema concentrazione per non rischiare di mettersi nei guai.

Borussia-Inter si annuncia una partita da dentro-fuori. I tedeschi già all’andata hanno fatto capire di essere tosti e Conte dovrà spremere a fondo i suoi per portare a casa il risultato.

Infine il super match del Camp Nou: la Juve ospite del Barcellona. Ok, la rivincita del secco 0-2 dell’andata, la sete di vendetta per tanti match del passato che hanno visto di fronte due top club europei ma questa è soprattutto la sfida tra i due padroni incontrastati del decennio calcistico: Cristiano Ronaldo vs Leo Messi. Un partita che se avesse anche la cornice di pubblico sarebbe da fantascienza.

A bocca asciutta per ora, ma solo per ora, i tifosi di Lazio e Atalanta che purtroppo non potranno vedersi in chiaro nessuna partita della propria squadra del cuore nella fase a gironi. Peccato per soprattutto i due match Atalanta-Liverpool avrebbero avuto un fascino straordinario. Ma non c’è da disperare, la Champions è solo agli inizi e (Covid permettendo) riserverà sicuramente molte altre partite imperdibili sia su Sky sia in chiaro su Mediaset.

Per tutti quelli che non vogliono farsi abbonamenti oppure per varie ragioni non volessero o potessero guardare le partite neanche in chiaro esiste sempre la possibilità di seguire i match in diretta-live. Tutte, ma proprio tutte, le partite della Champions le trovate raccontate in tempo reale su Virgilio Sport, comprese quelle delle avversarie di girone delle squadre italiane.

VIRGILIO SPORT | 03-11-2020 13:54