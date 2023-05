Champions: Inter-City vista dai tifosi tra sogni e la profezia delle uova

Sul web è scattato il toto-finale di Istanbul, i fan nerazzurri non si sentono battuti in partenza

18-05-2023 08:58

Ricordate il polpo Paul che ai Mondiali del 2010 in Sudafrica indovinò tutti i risultati della manifestazione fino alla finale? Beh, rischia di essere oscurato dalle capacità divinatorie delle…uova che stanno diventando virali sul web per le profezie sulla Champions. La novità è stata lanciata da un utente su Tik Tok e riguarda lo sbattimento di due uova tra di loro che sul guscio hanno lo stemma di una delle squadre partecipanti alla Champions League, ricreando gli scontri diretti a partire dai quarti di finale, passando per City-Real fino alla partita decisiva di Istanbul che ancora deve giocarsi.

Champions, sul web il video delle uova è virale

La regola è: l’uovo che si rompe, perde e viene eliminato, quello che rimane intatto avanza. Registrato ben prima che si disputassero i quarti, fin qui si è tutto avverato: sbattendo le uova tra loro, si è rotta quella del Napoli contro il Milan, quella del Benfica contro l’Inter, quella del Bayern Monaco contro il Manchester City e quella del Chelsea contro il Real Madrid.

Champions, secondo le uova magiche la finale andrà all’Inter

In semifinale, l’uovo dell’Inter è rimasto intatto e si è rotto quello del Milan, quindi quello del Manchester City ha prevalso su quello del Real Madrid. Come visibile alla fine dell’ultimo video, è stata simulata anche la stessa finale e l’Inter ha prevalso sul Manchester City, con l’uovo nerazzurro rimasto “sano” e quello dei citizens andato in frantumi. Non è vero ma ci credo? Frittata o non frittata sul web i tifosi dell’Inter ci sperano.

Champions, la speranza dei tifosi dell’Inter

Fioccano da ieri sera i commenti sulla finale: “Ma a quelli del City glielo hanno detto che noi abbiamo Darmian e che con Matteo noi andiamo anche in guerra scalzi? Forza ragazzi!”, oppure: “Inzaghi contro Guardiola e la mente torna al 5-0 del 2001 contro il Brescia di Pep con gol e assist di Simone” e ancora: “Il Manchester City è come il mostro finale dei videogiochi: enorme, potente e spaventoso. Ma questo non vuol dire che sia invincibile” e poi: “Se il Manchester City per la finale indossa la maglia rossonera ci sono speranze”.

Non manca chi la pensa diversamente: “L’Inter avrà lo scettro di squadra più umiliata in una finale di Champions, Al pari dello Steaua e del Barcellona di Cruyff, entrambe prese a pallate dal Milan”. Infine le chiose sarcastiche: “Intercity ….se la finale va come vanno i treni in Italia ho purtroppo la certezza (consolidata negli anni da pendolare) che finirà malissimo per noi” e anche: “La finale sarà Inter-City. Come minimo comincerà con 40′ di ritardo”