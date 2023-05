Inter, le parole di Zhang e Inzaghi scatenano il mondo del web 

Dopo il raggiungimento della finale di Champions League il presidente nerazzurro ha confermato il tecnico: per i tifosi sui social network è una scelta giusta dopo la gara di ieri

17-05-2023 11:36

Simone Inzaghi allenerà ancora l’Inter: parola di Steven Zhang, che dopo la vittoria di ieri sul Milan e il passaggio in finale di Champions League dei nerazzurri ha confermato la sua fiducia nell’allenatore, una scelta condivisa dalla tifoseria nerazzurra sui social network.

Inter, Zhang conferma Inzaghi come allenatore

“Inzaghi sarà l’allenatore dell‘Inter per tante stagioni”: così ha parlato Steven Zhang dopo il successo dei nerazzurri sul Milan che ha certificato la qualificazione dell’Inter alla finale di Champions League di Istanbul. Il presidente interista ha speso parole al miele per il suo allenatore, definendolo “speciale”: “Inzaghi ha una mentalità vincente”, ha detto Zhang. E ancora: “è molto calmo in ogni tipo di contesto, che si vinca o che si perda resta pacato. Questa è una qualità particolare. E poi è l’unico che non mi chiede mai giocatori”.

Inter, la rivincita di Inzaghi

Inzaghi, a sua volta, ha parlato di sogno realizzato, ma ha anche approfittato del successo per mandare un messaggio a chi l’aveva criticato per i risultati altalenanti in campionato. “So chi c’è stato e chi no, so quello che è successo, ma non sono sassolini che levo dalle tasche: ho uno staff meraviglioso”, ha dichiarato l’allenatore dopo il successo sul Milan.

Inter, i tifosi contenti per le parole di Zhang su Inzaghi

Le parole di Zhang e Inzaghi sono state condivise dai tifosi dell’Inter sul web. Tanti gli interisti sui social network che si sono detti contenti della conferma dell’allenatore. “La finale di Champions è in buona misura di Steven Zhang che contro il parere di Marotta & Co ha sempre dato fiducia a Inzaghi. A 31 anni ha più giudizio di certi santoni…”, il commento di Luciano su Twitter.

“Zhang è l’unico che ha capito che oggi il calcio va gestito come un’azienda, e i risultati di questi 7 anni sono impressionanti”, aggiunge Tractor. “Ho sempre sostenuto Zhang per aver riportato in alto l’Inter facendo quadrare i conti, non per la scelta di Inzaghi. Aveva ragione lui”, commenta Blacky.