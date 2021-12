Champions: Juventus, obiettivo primo posto vitale. Le combinazioni

08-12-2021 10:13

Caccia al primo posto nel girone di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri, in campo alle 18.45 contro il Malmoe: i bianconeri sono già qualificati ma la sfida contro i norvegesi è tutt’altro che superflua, anzi potrebbe rivelarsi decisiva in virtù del sorteggio degli ottavi di Champions League, fatali alla Vecchia Signora nelle ultime tre edizioni della competizione.

Champions, Juventus-Malmoe: le combinazioni per arrivare al primo posto nel girone

I bianconeri duellano a distanza con il Chelsea per il primo posto nel girone. La squadra di Allegri è a pari punti con gli inglesi che però, grazie al 4-0 inflitto ai torinesi a Stamford Bridge, sono in testa in virtù degli scontri diretti. Queste le combinazioni che permetterebbero alla Juventus di finire al primo posto:

La Juve si qualifica agli ottavi come testa di serie se…

Vince con il Malmoe e il Chelsea perde con lo Zenit

Vince con il Malmoe e il Chelsea pareggia con lo Zenit

Pareggia con il Malmoe e il Chelsea perde con lo Zenit

Champions, Juventus: urna da brividi in caso di secondo posto

I bianconeri seguiranno così con un occhio di riguardo la sfida di San Pietroburgo, sperando in buone notizie. In caso di secondo posto nel girone, la possibilità di incontrare un avversaria molto forte sarebbero decisamente più alte.

Il Manchester United di Cristiano Ronaldo, il temibile Bayern Monaco di Robert Lewandowski, il Manchester City di Guardiola, il Liverpool di Jurgen Klopp che ha appena eliminato il Milan e il Real Madrid di Carlo Ancelotti: questa l’urna da brividi che toccherebbe ai bianconeri, che potrebbero pescare anche l’insidioso Ajax che ha ottenuto sei vittorie su sei nel girone.

Il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi si terrà lunedì 13 dicembre (ore 12) a Nyon, nella sede della Uefa. Le squadre teste di serie giocheranno inoltre il ritorno in casa. L’andata degli ottavi si giocherà tra il 15 e il 22 febbraio, ritorno tra l’8 e il 16 marzo.

Champions, Juventus-Malmoe: probabili formazioni

Allegri darà respiro ad alcuni elementi in vista della partita contro il Venezia: in porta ci sarà Perin, la difesa sarà a tre e sarà composta da Rugani, Bonucci e De Ligt. A centrocampo con Bentancur e Rabiot ci sarà Arthur, che avrà a disposizione un’altra chance importante per mettersi in mostra. Sugli esterni Bernardeschi e Alex Sandro favoriti, in avanti Dybala e Morata, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Kean (l’azzurro è in condizioni fisiche precarie).

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata.

MALMOE (3-5-2) probabile formazione: Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak

