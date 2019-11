Champions, Klopp accende Liverpool-Napoli: stoccata a De Laurentiis

Alla vigilia di Liverpool-Napoli, Jurgen Klopp interviene sulla questione legata al ritiro forzato cui sono stati costretti i giocatori partenopei e sui seguenti problemi di spogliatoio, senza risparmiare una stoccata indiretta al presidente Aurelio De Laurentiis: "La struttura della società è diversa qui in Inghilterra, i nostri proprietari non ci chiedono di fare queste cose – ha detto durante la conferenza stampa di presentazione del match di Champions League -, A Mainz è capitato, invece, quando le cose non andavano bene".

L'allenatore tedesco, però, non vuole sottovalutare il Napoli: "Mi aspetto che siano più forti e carichi, poi Ancelotti ha tantissima esperienza, è abituato a gestire queste situazioni. Dobbiamo essere noi a fare in modo che questa sia una partita speciale. Vogliamo andare il più lontano possibile in Champions e per farlo dobbiamo vincere le partite. Dobbiamo pensare a come affrontare il Napoli: hanno esperienza, velocità, ottimi giocatori. Sarà molto difficile per noi".

Ancora suille difficoltà interne dei partenopei, Klopp ha dichiarato: "I problemi di spogliatoio? Abbiamo letto che stanno succedendo tante cose, ma il Napoli è un avversario molto forte. Ha vinto contro di noi in un paio di occasioni: l'anno scorso abbiamo giocato male, quest'anno no, ma abbiamo perso lo stesso".

Sull'assenza di Lorenzo Insigne: "Saranno forti comunque anche senza di lui, nelle ultime settimane non hanno ottenuto i risultati che si aspettavano. Ora si trovano a Liverpool, non in Italia, magari sentono un po' di sollievo. Aspettiamoci una partita aperta, poco importa chi scenderà in campo, chi lo farà al posto di Insigne sarà un valido sostituto".

Parlando della sua squadra, Klopp si è invece concentrato sulle condizioni fisiche di Matip, Salah e Keita: "Matip sta migliorando, ma non sarà convocato – ha detto – non possiamo rischiarlo, è un momento importante della stagione e ci sono tante partite da giocare. Salah invece sta bene, l'ho visto bene nell'ultimo allenamento. Keita, invece, non sta benissimo".

La partita tra Liverpool e Napoli si giocherà ad Anfield Road mercoledì alle 21 italiane. L'arbitro sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande.

SPORTAL.IT | 26-11-2019 17:35