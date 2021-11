Champions League: 0-0 casalingo del Barcellona

23-11-2021 23:59

Nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, per quanto riguarda il gruppo H, quello della Juventus, crollata 4-0 contro il Chelsea a Stamford Bridge, lo Zenit San Pietroburgo ha agguantato l’1-1 nel recupero con Rakitsky e si è di fatto assicurato il terzo posto. Nel gruppo F l’Atalanta, che ha pareggiato 3-3 a Berna contro lo Young Boys, per strappare il pass per gli ottavi di finale dovrà battere al Gewiss Stadium tra due settimane il Villarreal, che oggi ha perso in casa 2-0 col Manchester United, i Red Devils si sono così assicurati il passaggio del turno grazie a Cristiano Ronaldo e Sancho.

Nel gruppo E vittoria esterna sulla Dinamo Kiev per 2-1 e primo posto sicuro per il Bayern Monaco grazie aLewandowski e Coman. Pareggia invece a reti bianche al Camp Nou il Barcellona col Benfica, i blaugrana ora dovranno far vista ai bavaresi, mentre i lusitani giocheranno in casa con gli ucraini. Infine, nel gruppo G tutto ancora da decidere: il Lilla ha battuto 1-0 il Salisburgo con David scavalcando in classifica gli austriaci, stessa cosa per il Siviglia, che sta dietro a transalpini e salisburghesi ma vince 2-0 col Wolfsburg superando a sua volta i tedeschi.

