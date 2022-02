Champions League 2021-2022, Villarreal-Juventus: le probabili formazioni

22-02-2022 08:31

Questa sera i bianconeri se la vedranno con il Villarreal in terra iberica negli ottavi di finale di Champions League.

Scelte praticamente obbligate per gli spagnoli in cui peserà tantissimo l’assenza di Gerard Moreno. In avanti spazio dunque a lo Celso e Danjuma nel 4-4-2 di Emery. Rulli in porta, davanti a lui Foyth, Albiol, Pau Torres e Pedraza.

Tanti indisponibili anche per la Juventus: out Bonucci, Chiellini, Rugani e Dybala. Davanti a Szczesny pronti dunque Cuadrado, Danilo, De Ligt e De Sciglio, centrocampo a tre con Zakaria Arthur e Locatelli (in vantaggio su Rabiot dopo il problema rimediato in allenamento). In attacco tridente con Morata e McKennie larghi e Vlahovic al centro, con Kean pronto a subentrare.

PROBABILI FORMAZIONI

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso. All. Emery

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; McKennie, Vlahovic, Morata. All. Allegri

OMNISPORT