Champions League 2021-2022, Young Boys-Atalanta: le probabili formazioni

23-11-2021 08:58

Trasferta svizzera delicata per l’Atalanta che contro lo Young Boys vuole cercare di tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi. Con un successo, gli uomini di Gasperini salirebbero a quota 8 punti in classifica e sfrutterebbero lo scontro diretto tra Manchester United e Villarreal per riavvicinarsi alla zona utile per la qualificazione al turno successivo.

Per questo motivo il tecnico bergamasco manderà in campo la formazione pressoché titolare. In avanti il tecnico orobico si affiderà a Pasalic, che viene da una convincente doppietta allo Spezia, insieme a Zapata e Ilicic.

Lo Young Boys invece è ancora matematicamente in corsa per la qualificazione, e risponde con il 4-2-3-1. Faivre in porta, retroguardia con Hefti, Burgy, Lauper e Garcia. Sierro e Martins al cerchio di centrocampo, Ngamaleu, Aebischer e Siebatcheu sulla trequarti per sostenere e servire Elia unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, Garcia; Sierro, Martins; Ngamaleu, Aebischer, Siebatcheu; Elia. All.Wagner

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Zappacosta, De Roon, Freuler, Mahele; Ilicic, Zapata, Pasalic. All. Gasperini

OMNISPORT