Champions League 2022-2023, Inter-Barcellona: le formazioni ufficiali

04-10-2022 20:02

Per fare un colpo di spugna alla crisi e allontanare lo spetto dell’esonero, Simone Inzaghi si affida a Lautaro Martinez, al cui fianco schiera Correa: non saranno subito della partita Asllani e Dumfries; i catalani rinunciano a Piqué in difesa, Pedri e Gavi supporteranno Busquets in mediana con Lewandowski terminale offensivo.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi.