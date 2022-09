Champions League, il Milan vince a San Siro: 3-1 contro la Dinamo Zagabria

14-09-2022 21:09

La gara contro la Dinamo Zagabria, dopo il prezioso pareggio colto a Salisburgo, era lo snodo fondamentale sulla strada del Diavolo verso gli ottavi di finale in Champions League e la banda di Stefano Pioli , al netto del fitto calendario e di qualche defezione in attacco, si è fatta trovare pronta, battendo quei croati che avevano sorpreso nella 1^ giornata i Campioni del Mondo del Chelsea.

Non è stata però una partita facile, Orsic e compagni hanno mantenuto basso il baricentro e si sono scoperti il meno possibile, così il Milan ha dovuto lavorare ai loro fianchi, faticando a creare nitide occasioni da gol nella prima mezz’ora (quando Giroud ha cercato un debole colpo di testa),

E’ il solito guizzo di Leao, servito da un Tonali sottotono, a sbloccare il punteggio, con l’ex atalantino Sutalo costretto a ricorrere in area di rigore alle maniere forti: è il 42′ e Giroud bissa la fredda trasformazione di Marassi, battendo Livakovic.

A inizio ripresa il raddoppio di Saelemaekers, che concretizza il cross di Leao nel modo migliore: l’inzuccata (gesto tecnico alquanto inedito per i milanisti) vale il 2-0, ma la Dinamo Zagabria non demorde e dopo una manciata di minuti dimezza lo svantaggio col triangolo tra Orsic e Petkovic, abile a chiamare su di sé l’attenzione della difesa milanese.

Secondo gol (realizzato con un esterno in bello stile) nel girone anche per Orsic, quindi e la nutrita schiera di tifosi croati è pronta a un finale di partita da battaglia: non sarà così, perché il Milan mantiene la calma e sfrutta le risporse della panchina, in special modo Pobega che chiude i conti con un mancino che si infila sotto la traversa.

Finalmente il triestino fa valere le doti da incursore che lo hanno messo in luce a Spezia e Torino: il 3-1 non si schioda più, nonostante l’ultima occasione targata Dest.

Prossimo impegno il 5 ottobre: la prima partita contro il Chelsea sarà a Londra, sei giorni dopo il ritorno al Meazza.

MILAN-DINAMO ZAGABRIA 3-1 (1-0)

Marcatori: 42′ Giroud rig. (M), 2′ st Saelemaekers (M), 12′ st Orsic (DZ), 30′ st Pobega (M).

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer (33’ st Krunic), Tonali (22’ st Pobega); Saelemaekers (33’ st Messias), Diaz (34’ st Dest), Leao; Giroud (23’ st De Ketelaere). A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Kjaer, Gabbia. All.: Pioli.

DINAMO ZAGABRIA: Livakovic; Ristovski (33’ st Drmic), Sutalo, Peric; Moharrami (18’ st Spikic), Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic (39’ st Marin), Petkovic (39’ st Baturina). A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Emreli, Bockaj, Theophile-Catherine, Bulat, Dilaver. All.: Cacic.

Arbitro: Sig. Manzano.

Ammoniti: Orsic, Marin (DZ).