Champions League 2022-2023, Milan-Dinamo Zagabria: le probabili formazioni

14-09-2022 08:11

Dopo il pareggio colto a Salisburgo, il Milan ospita a San Siro la DInamo Zagabria che nella prima partita ha battuto niente meno che il Chelsea 1-0, causando l’esonero del tecnico Tuchel.

Tra le fila dei rossoneri rientra in difesa Tomori dopo il turno di riposo in campionato a favore di Kjaer. .Probabile panchina per Pobega che lascia spazio alla coppia titolare di centrocampo formata da Bennacer e Tonali. In attacco, sulla destra Saelemaekers favorito su Messias, dubbi sulla trequarti: è ballottaggio fra De Ketelaere e Diaz. Confermato Giroud, unico centravanti a disposizione di Pioli.

Non c’è nessun indisponibile tra gli uomini a disposizione dell’allenatore Cacic che riproporrà il consueto e collaudato 3-5-2 con una vecchia conoscenza del campionato italiano in attacco, ovvero Bruno Petkovic, supportato da Orsic.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leão; Giroud. All Pioli

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All: Cacic