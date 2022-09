05-09-2022 16:52

La Juventus esordirà domani in Champions League al Parco dei Principi contro il PSG. Una sfida davvero difficile, specialmente dopo l’1-1 contro la Fiorentina del Franchi dell’ultima giornata di Serie A.

Purtroppo è saltato il ritorno dell’ex Di Maria a Parigi, non convocato da Allegri per la sfida. Vlahovic tornerà al centro dell’attacco, Miretti e Paredes ancora assieme in mezzo al campo con Locatelli. Bonucci e Bremer al centro della difesa. PSG con il tridente assurdo Messi-Neymar-Mbappe.

Le probabili formazioni di PSG-Juventus

Psg (3-4-3): Donnarrumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri

Dove vedere in tv e streaming Psg-Juve

Psg-Juve inizia alle ore 21.00 ed è trasmessa in chiaro su Canale5. La partita è ovviamente a disposizione anche per tutti gli utenti Sky e Infinity. Per quando riguarda lo streaming le piattaforme di riferimento sono MediasetPlay e SkyGO.