Champions League 2022-2023, Rangers-Napoli: le probabili formazioni

L’esordio in questa edizione della Champions League è stato memorabile per la squadra di Spalletti, con il 4-1 rifilato al Liverpool, dominato al “Maradona”. I Rangers invece hanno incassato un pesante poker dall’Ajax ad Amsterdam (4-0).

Dopo il turno di riposo in campionato, torna Kim al centro della difesa: accanto a lui possibile chance per Ostigaard. A centrocampo Lobotka torna dal 1′ in cabina di regia; torna titolare anche Zielinski. Indisponibile Osimhen, Simeone è favorito su Raspadori; out anche Lozano, confermati Politano e Kvara esterni d’attacco.

Van Bronckhorts invece non potrà contare su ben cinque indisponibili: Hagi, Lawrence, Souttar, Helander e McLauglhlin, Formazione quindi abbastanza obbligata per gli scozzesi che propongono un 4-3-3 comunque abbastanza offensivo. Davanti infatti agiranno Kent e Tillman largi con Colak punta centrale favorito rispetto a Morelos.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigaard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

GLASGOW RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Kamara, Davis; Tillman, Colak, Kent. All. van Bronckhorts