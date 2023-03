Forte del 2-0 conquistato in terra tedesca, il club azzurro punta a raggiungere Milan e Inter nei quarti di finale. Spalletti manda in campo la formazione migliore.

15-03-2023 10:08

Oggi 15 marzo è in programma la sfida, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, tra Napoli ed Eintracht Francoforte. La partita è in programma alle 21 allo stadio Maradona. A dirigere il match l’arbitro inglese Antony Taylor.

Champions League, il Napoli si qualifica ai quarti se…

Dominante in campionato, il Napoli punta a raggiungere Milan e Inter tra le magnifiche otto di Champions League.

Forte del 2-0 della gara d’andata giocata in terra tedesca, il Napoli si qualifica in caso di vittoria, di pareggio e anche perdendo con un solo gol di scarto. Se l’Eintracht Francoforte dovesse vincere con due reti di scarto, si andrebbe ai supplementari.

Napoli-Eintracht, il precedente che non piace agli azzurri

La gara d’andata, vinta dai partenopei per 2-0, è stata la prima vittoria contro l’Eintracht Francoforte. Nei precedenti due match, risalenti agli ottavi di finale di Coppa Uefa stagione 1994/95, i tedeschi avevano vinto entrambe le sfide.

In particolare, nell’unica partita disputata a Napoli, nel dicembre del 1994, l’Eintracht Francoforte ha vinto con il risultato finale di 1-0.

I punti di forza di Napoli ed Eintracht

Il Napoli di Luciano Spalletti è una macchina perfetta. Il gioco degli azzurri è incantevole: pressing, velocità di esecuzione e tanta qualità. I partenopei creano un’infinità di azioni da gol (18 tiri verso la porta tedesca nella gara d’andata). Inoltre, la solidità difensiva della capolista della Serie A è impressionante: sei gol subiti in sette gare totali in Europa.

L’Eintracht Francoforte è una squadra ben equilibrata che punta molto sulle ripartenze. Non solidissima in difesa, la squadra di Oliver Glasner fa del controllo palla e dell’attenzione tattica i suoi punti di forza ma, visto lo 0-2 da rimontare, dovrà snaturarsi.

Napoli-Eintracht: le probabili formazioni

Il Napoli scenderà in campo con il classico 4-3-3 con il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Tante soluzioni dalla panchina. Indisponibile il solo Raspadori.

In casa Eintracht pesa l’assenza di Kolo Muani (squalificato). Saranno Gotze e Kamada a dare manforte all’attaccante centrale Borré.

Napoli

(4-3-3)

Meret;

Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui;

Anguissa, Lobotka, Zielinski;

Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

All.: Spalletti.

Eintracht Francoforte



(3-4-1-2)

Trapp;

Tuta, Jakic, Ndicka;

Buta, Rode, Sow, Max;

Kamada, Gotze;

Borré.

All.: Glasner.

L’arbitro di Napoli-Eintracht: Antony Taylor

A dirigere il match, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, tra Napoli e Eintracht Francoforte, sarà l’inglese Antony Taylor. Come assistenti il duo inglese Beswick-Betts. Il IV uomo sarà Robert Jones (Inghilterra). VAR: Pol van Boekel (Olanda). AVR: Jeroen Manschot (Olanda).

Un solo precedente con gli azzurri per il fischietto inglese: Lipsia-Napoli 0-2 del febbraio del 2018 (Europa League).

Dove vedere in tv e in streaming Napoli-Eintracht



Il match di ritorno degli ottavi di Champions League 2022-2023 tra Napoli ed Eintracht Francoforte sarà trasmesso, in esclusiva, su Prime Video.

Se invece preferisci seguirla con un live testuale, il migliore è quello che trovi qui su Virgilio Sport.

INIZIA LA PROVA GRATUITA E GUARDA LA CHAMPIONS E IL NAPOLI GRATIS SU PRIME VIDEO

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.